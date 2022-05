Incendio a Monterotondo, brucia fabbrica di vernici: fumo nero in cielo. "Chiudete le finestre"

Paura a Monterotondo per un maxi incendio scoppiato in via Leonardo da Vinci che ha fagocitato la fabbrica di vernici del comune alle porte di Roma. Dalle 13:30 i soccorritori sono accorsi in massa. Sul posto i carabinieri, il personale medico del 118, i vigili del fuoco e la protezione civile.

Poche le informazioni certe. Dalle prime, è emerso che il rogo sarebbe scoppiato nei laboratori interni della fabbrica. A dare l'allarme il titolare, lievemente intossicato. I carabinieri, mentre i pompieri hanno fin da subito contro le fiamme, hanno evacuato le aziende vicine nell'area industriale. Per limitare il rogo divampato sono state anche chiuse le strade intorno al capannone che si trova tra via Leonardo da Vinci e via Pacinotti.

"Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Vi terremo comunque aggiornati su eventuali sviluppi", l'allarme dal comune di Monterotondo che si aggiunge a quello del sindaco Riccardo Varone: "Non recatevi sul posto".

Il sindaco Varone ha aggiunto che sarà vietato, fino a nuovo ordine, "svolgere attività all'aperto, comprese manifestazioni, attività ludiche, attività sportive in genere ed altri eventi programmati all'aperto, nonché la frequentazione di spazi all’aperto da parte di animali domestici e di esporre prodotti alimentari fuori degli esercizi di vendita". Vietata anche "la raccolta ed il conseguente consumo di frutta e verdura presso orti domestici e aziende agricole".