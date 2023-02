Corto circuito al quadro elettrico provoca incendio in due appartamenti

Paura a Monte Mario per un incendio che ha interessato due appartamenti. Le fiamme sono divampate domenica mattina in una palazzina di via Angelo Fava. Ferito un uomo residente in una delle due abitazioni interessate dal rogo.

Sono stati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Primavalle di polizia a intervenire poco dopo le 11:30 del 12 febbraio al civico 32 di via Fava. Due gli appartamenti interessati dalle fiamme, con i caschi rossi del comando di via Genova che hanno poi provveduto a spegnere l'incendio

Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe stato scaturito dal corto circuito di un quadro elettrico presente su uno dei balconi degli appartamenti al primo piano - di una palazzina di due livelli - interessati dall'incendio. Medicato sul posto un uomo, che ha riportato una ustione di II grado alla mano destra.