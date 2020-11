Incendio a Monte Mario: rifiuti in fiamme nella baraccopoli

Incendio a Monte Mario dove sono andati in fiamme dei rifiuti ingombranti. La chiamata ai soccorritori nella giornata di giovedì 12 novembre dall’area della baraccopoli che si trova fra via Cesare Lombroso e via Sebastiano Vinci, a ridosso del Parco Santa Maria della Pietà. Intervenuta sul posto l’autobotte Nomentano Ab6 ha domato le fiamme che hanno interessato elettrodomestici, materassi, divani e materiale di risulta. Sul posto per accertare l’accaduto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.