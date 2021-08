Incendio sul Monte Artemisio, bruciano ettari di verde: fumo e odore di bruciato ai Castelli Romani

La Protezione Civile Città di Velletri: "Si stanno mettendo in atto azioni per limitare il più possibile la propagazione del fuoco"

Bruciano ancora le aree verdi del Lazio. Nonostante lo stato di calamità dichiarato dal Governatore Nicola Zingaretti, infatti, l'allarme non cessa. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, è scoppiato un incendio sul Monte Artemisio, situato nel territorio comunale di Velletri, nei Castelli Romani, in provincia di Roma.

Diverse squadre di vigili del fuoco e protezione civile sono salite in vetta. "L'incendio è ancora attivo ed oltre ad aver interessato il versante nord (verso i Pratoni del Vivaro) durante la notte ha cominciato anche ad interessare il versante sud (verso Velletri). Si stanno mettendo in atto azioni per limitare il più possibile la propagazione del fuoco", spiegano dalla Protezione Civile Città di Velletri. Da capire le cause, se il rogo sia partito per mano di qualche piromane o se per un incauto falò di Ferragosto.

Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, ha voluto esprime la sua vicinanza alle comunità locali che vivono nelle aree colpite in questi giorni dagli incendi e a tutti i guardiaparco, vigili del Fuoco, uomini e alle donne della Protezione Civile e di tutte le forze dell'ordine impegnate nelle attività di soccorso: "Sono una morsa al cuore le immagini di pezzi di territorio devastati dalle fiamme, che in molti casi hanno colpito anche le nostre aree naturali protette come Monte Catino, vicino Tivoli. È inqualificabile anche solo l'ipotesi che dietro queste catastrofi per ecosistemi e abitanti vi sia la mano dell'uomo. Mi auguro che le Autorità competenti risalgano ai responsabili affinché possano essere consegnati alla giustizia e puniti adeguatamente e che atteggiamenti di questo tipo possano essere isolati e banditi dalle stesse comunità che ne sono colpite".