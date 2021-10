Incendio alla Montagnola: in fiamme chiostrina di un appartamento

Mattinata di fuoco alla Montagnola dove un incendio ha interessato la parte esterna di un'abitazione. La richiesta d'intervento alla sala operativa del Comando Provinciale di Roma dei vigili del fuoco intorno alle 9:00 per l'incendio di una chiostrina di un appartamento al piano terra in via Fonte Buono.

Sul posto è intervenuta la squadra 11/A con l'ausilio dell'autobotte AB/7 con i pompieri che hanno poi provveduto a spegnere l'incendio limitando i danni all'immobile. A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause scatenanti del rogo.