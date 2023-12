Incendio davanti al minimarket, indagano i carabinieri

Incendio all'alba di domenica 3 dicembre, a Villalba di Guidoni, comune alle porte di Roma. A bruciare la parte esterna di un minimarket, con le fiamme che hanno annerito anche la facciata di un palazzo e danneggiato un condizionatore. Il rogo è scoppiato intorno alle 5 del mattino in via Tiburtina, all'altezza del civico 116.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Tivoli che non escludono la matrice dolosa, nonostante non sia stato trovato del liquido infiammabile. A innescare l'incendio, sarebbe stato qualcuno che avrebbe dato fuoco a del cartone antistante l'ingresso del locale. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il titolare del minimarket ha detto di non aver mai ricevuto minacce.