Incendio Mezzocammino: la piazza crolla dopo il rogo. La rabbia dei residenti

Più di 50 famiglie evacuate per un totale di 120 persone, una piazza crollata e la rabbia dei residenti che gridano al "disastro annunciato". Nel primo giorno dell'anno 2024 chi vive a Mezzocammino ha lo sguardo rivolto a quel che resta di largo Jacovitti. Anche questa mattina, come ieri quando è scoppiato il maxi incendio all'altezza di viale Gianluigi Bonelli che ha coinvolto il garage diventato discarica, l'odore acre di bruciato ha dato la sveglia.

Dopo il lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco durato per tutta la giornata del 31 dicembre, oggi c'è spazio per la rabbia, tanta. La goccia che ha fatto traboccare il vaso ormai stracolmo è stato il cedimento della piazzetta.

Il calore sprigionato dalle fiamme che hanno avvolto quel garage abbandonato da ormai 10 anni, hanno "mangiato" il cemento e ora una maxi voragine campeggia sotto i palazzi. D'altronde le immagini girate dai residenti nel video che postiamo qui, sono eloquenti.

La rabbia dei residenti

Francesco Aurea, presidente del comitato di quartiere, è amareggiato. "Oltre all'aria che stiamo respirando in queste ore, c'è tanta rabbia - spiega a RomaToday - L'ultimo giorno del 2023 abbiamo avuto un palazzo sgomberato e una piazza crollata dopo 10 anni di denunce. Continuiamo a domandarci perché nessuno è stato in grado di fare nulla. L'unica disposizione presa era quella del sequestro, ma adesso chi lo spiega alle famiglie che hanno dovuto lasciare casa che non si è potuto fare altro?".

Secondo Aurea, la situazione di pericolo è rimasta: "Nessuno ha fatto nulla per bonificare l'area. Questo è il risultato. Le istituzioni ne escono tutte sconfitte di questa storia. È evidente che qualcosa a livello normativo non ha funzionato se alla fine, per anni, sono stati i cittadini a pagare tutto il danno. Ci auguriamo davvero che almeno questa ultima tappa consenta di intervenire in maniera severa, rapida e definitiva".

L'anomalo Capodanno

Il danno, però, resta. Ed è grave. Qualche "sfollato" ha passato il Capodanno alla scuola elementare Geronimo Stilton, dove è stato portato dai volontari della protezione civile e da qualche residente del quartiere un pasto caldo. Insieme alle famiglie evacuate c'erano anche i vigili del fuoco rimasti lì per una pausa. Durante le operazioni di spegnimento ci sono state diverse esplosioni dovute al surriscaldamento di alcune bombole di gas abbandonate nei locali.

Due pompieri sono rimasti anche feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Oggi la bonifica da parte dei pompieri continuerà. Poi sarà il momento di capire al meglio l'entità dal danno e i provvedimenti che verranno presi.

Il monitoraggio sull'aria

Nel frattempo anche la politica si è fatta sentire, almeno a colpi di comunicati stampa. "Chiediamo anche al sindaco Gualtieri di emettere immediatamente una ordinanza a tutela della salute dei cittadini visto i fumi tossici sprigionati dall'incendio di sostanze, plastiche e non solo, attivando immediatamente anche un monitoraggio della qualità dell'aria", hanno richiesto in una nota il capogruppo della lista civica Virginia Raggi in Campidoglio, Antonio De Santis e la capogruppo della stessa lista in Municipio IX, Carla Canale. E proprio sulla qualità dell'aria oggi potrebbero partire i primi monitoraggi.