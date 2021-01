Incendio sul lungotevere: mezzo Ama in fiamme

Prima il fumo poi l'incendio. A prendere fuoco nella zona di Trastevere una spazzatrice dell'Ama. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 7:30 di lunedì mattina.

In particolare l'incendio è divampato a bordo del mezzo dell'Azienda Municipalizzata Romana mentre transitava sul lungotevere Raffaello Sanzio. All'altezza del civico 15 (altezza ponte Garibaldi) le fiamme, con la chiamata ai soccorritori e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e degli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Da accertare le cause, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Mezzi Ama in fiamme nel 2020

L'incendio di stamattina segue di meno di un mese un altro rogo che ha interessato un camion dell'Ama, andato in fiamme lo scorso 16 dicembre sulla via Tuscolana, zona Vermicino. A luglio altri tre casi, il 21 un compattatore dell'Azienda dei rifiuti in via Umberto Fracchia, a Talenti, il 17 dello stesso mese in via Delia (a La Rustica), ed infine il 1° sempre di luglio sulla via Salaria.

Andando ancora a ritroso altri mezzi Ama sono stati interessati da incendi nel mese di giugno a Villaggio Prenestino, a maggio (sempre del 2020) a Cinecittà e lo scorso mese di gennaio (il 14) sulla via Cassia Nuova.