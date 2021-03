Mezzi Ama dati alle fiamme a Montesacro, indagini in corso

Due mezzi Ama dati alle fiamme a Montesacro. Ama ha sporto denuncia contro ignoti per i due roghi che hanno danneggiato distruggendo l’abitacolo e reso inutilizzabili un veicolo a vasca per la raccolta dei rifiuti e una spazzatrice, parcheggiati rispettivamente nei pressi di via Falterona 5 e di via di Montesacro 2 in zona Sacco Pastore, nel III Municipio. Si tratta di strade adiacenti alla locale sede operativa (zona 4a) che non ha al suo interno un parcheggio per il ricovero dei mezzi.

I due incendi, avvenuti rispettivamente intorno alle 2 di notte (quando la sede di zona è chiusa non essendo previsto turno notturno nell’area) e alle 6 di mattina, sono stati prontamente spenti dai Vigili del Fuoco. Per il primo episodio, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato. Dopo il secondo incendio, scoperto stamane da un operatore che aveva appena preso servizio, i responsabili di zona dell’azienda hanno allertato i carabinieri della Stazione di Montesacro per i rilievi del caso.

“Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco per il duplice, pronto intervento che ha permesso di spegnere l’incendio ai nostri mezzi e che le fiamme non si propagassero – dichiara l’Amministratore Unico di AMA S.p.A., Stefano Zaghis -. Un ringraziamento va anche agli agenti della Polizia di Stato e ai i carabinieri del comando stazione di Montesacro per i rilievi svolti. Abbiamo già sporto denuncia contro ignoti per fare luce sulle cause di quanto accaduto”.

Nel 2021, oltre quello di Montesacro, si sono verificati altri tre episodi. Il 13 gennaio un incendio aveva distrutto un mezzo Ama sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita 15. Prima ancora un altro rogo aveva distrutto un mezzo sul lungotevere Raffaello Sanzio. L'ultimo in via Adriano Fiori, all'altezza con viale Kant.