Incendio in un appartamento nella mattinata di mercoledì 14 luglio, al quarto piano di una palazzina in piazza Antonio Moscatelli 8A, nel comune di Mentana. Sul posto i Vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Tratti in salvo dai soccorritori due cani e un gatto recuperati all'interno dell'abitazione andata in fiamme.