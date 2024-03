L'incendio al Mecs di Capocotta è doloso: trovate bombole gpl

La domanda è una, lecita: perché qualcuno avrebbe dovuto bruciare il Mecs, uno dei chioschi storici di Capocotta, proprio il giorno prima della messa a bando? Intimidazione, verso l'amministrazione comunale, come sostiene in maniera più o meno sibillina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oppure si tratta di una fatalità figlia dell'abbandono e del degrado?

Dal 2021 il chiosco aveva infatti vissuto una serie di sequestri e dissequestri e, in questi anni, lì non c'è mai stata alcuna vigilanza. Di certo le indagini dei carabinieri e della procura di Roma iniziate dopo il rogo scoppiato alle 18 circa di domenica che ha distrutto il Mecs, che al momento procedono verso ignoti, virano sulla matrice dolosa. E c'è di più.

Le bombole di gpl

Al termine delle operazioni di bonifica fatte dai vigili del fuoco e dai carabinieri, sono state trovate sei bombole gpl. Strumenti che, se pieni, hanno accelerato le fiamme. Fonti dei pompieri intervenuti, raccontano che i punti di innesco dell'incendio erano in diversi punti.

D'altronde la portata dell'incendio è dimostrabile anche dall'alta colonna di fumo nera ben visibile a Ostia e Torvajanica. Le fiamme sono state spente dopo un'ora e trenta minuti. Nessuno è rimasto ferito e nessuno era lì. Il Mecs Village, i primi di febbraio, su disposizione della procura, era stato dissequestrato dagli uomini della Guardia di Finanza di Ostia.

Le indagini

Fino a ieri la struttura, senza vigilanza, attendeva la messa a bando. Non è escluso che, in questo lasso di tempo, qualcuno utilizzava il chiosco come alloggio di fortuna. Anche su questo punto sono in corso degli accertamenti. Oggi ci sarà un nuovo sopralluogo per cercare di trovare, con la luce del sole, qualche elemento investigativo utile. I carabinieri cercheranno tra le poche assi di legno anche qualche rimasuglio di indumenti oppure qualche accendino, elementi che potrebbero dare una svolta alle indagini. Lì le telecamere non ci sono.

Il precedente incendio

Mecs Village era stato infatti sequestrato a dicembre 2022 in seguito a un altro incendio, avvenuto il 3 novembre 2021, che aveva completamente distrutto il chiosco dato in concessione. Le indagini successive ricostruirono la serie di abusi edilizi fatti negli anni e a dicembre 2022 ci fu un nuovo sequestro.

A febbraio scorso la struttura fu "liberata" con le Fiamme Gialle che hanno rimesso il chiosco in mano al Campidoglio che ha iniziato a preparare l'iter per i bandi che, oggi, erano pronti a vedere la luce.

"Nessun passo indietro"

L'incendio di domenica ha bloccato tutto. Il sindaco Gualtieri non ha dubbi, per lui si tratta di "un fatto preoccupante", ma promette che non ci sarà nessun passo indietro da parte dell'amministrazione comunale: "Adesso, se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà. Noi andiamo avanti per la nostra strada". Oggi saranno messi a bando gli altri lotti.

Resta però il tema della sicurezza, come sottolineato dal capogruppo di Azione in X municipio, Andrea Bozzi: "Ieri per poco hanno fermato le fiamme che si espandevano. Senza vigilanza è a rischio il sistema dunale, non solo per i chioschi".