Incendio ai magazzini Maury's

Prodotti per arredare la casa ed addobbi per il Natale stoccati in magazzino una volta terminate le festività. Questo quanto è andato in fiamme domenica scorsa in uno del maxi store di prodotti casalinghi della catena Maury's. L'incendio è divampato poco prima delle 18:00 di domenica 19 giugno dalla via Maremmana Inferiore, a Villa Adriana, nel comune di Tivoli.

Vasta e densa la colonna di fumo, visibile da chilometri in tutto il quadrante nord est della di Roma e della sua provincia.

Richiesto l'intervento al 112 sulla strada che collega il casello autostradale di Tivoli alla via Tiburtina sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e - autorizzati dalla sala operativa - i volontari della protezione civile Nvg (Nucleo volontari Guidonia) e dell'Avrst (Associazione volontari radio soccorso Tivoli). Circoscritto l'incendio, restano da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Sul posto per gli accertamenti di rito i carabinieri della compagnia di Tivoli che al momento escludono la possibile pista dolosa.