Incendio in un garage a Marconi: evacuati i residenti della palazzina

Tanto fumo per fortuna nessun ferito. E' la conseguenza di un incendio divampato in un garage in zona Marconi nel pomeriggio di venerdì. L'intervento dei vigili del fuoco al piano sottoterra di una autorimessa in via Giovanni Aldini. Importante la colonna di fumo che ha invaso i primi piani della palazzina sovrastante, dove a scopo precauzionale sono stati evacuati i residenti del primo e secondo piano.

Domate le fiamme dai pompieri, è stato accertato come l'incendio sarebbe divampato da un corto circuito di una stufa elettrica che si trovava su un soppalco. Spento l'incendio nessuno è rimasto ferito. Sul posto le volanti della polizia.