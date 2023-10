Roma, incendio al Marco Simone Golf Club: brucia il capannone della Ryder Cup

Maxi incendio al Marco Simone Golf Club di Guidonia dove ha preso fuoco uno dei capannoni allestiti per la Ryder Cup. Inquietante la colonna di fumo conseguenza dell'incendio. Una densa colonna di fumo nero ben visibile da chilometri di distanza. La richiesta d'intervento intorno alle 17:10 di oggi - giovedì 5 ottobre - nell'area che sino a domenica scorsa ha visto svolgersi l'evento internazionale di golf.A prendere fuoco una struttura di rica 120 metri quadri, completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco (due autobotti, una autoscala e il nucleo Tas), ambulanze del 118, volontari della protezione civile e polizia di Stato. Nel momento in cui scriviamo l'incendio è ancora in corso.

La Ryder Cup a Marco Simone

620 milioni di telespettatori in più di 190 paesi, 270 mila presenze in città, 100 mila passaggi in 3 giorni sulla metro B, la Ryder Cup si è svolta al Marco Simone Golf & Country Club, nel comune della provincia nord est della Capitale. Competizione internazionale ha visto sfidarsi i maggiori campioni di golf di Stati Uniti ed Europa. A trionfare in questa edizione romana gli europei. A beneficiarne anche gli abitanti del quadrante nord est della Capitale: Guidonia Montecelio, Fonte Nuova e il IV municipio Tiburtino con la realizzazione - e il compimento come nel caso della Tiburtina - di strade e rotatorie, attese per decenni dagli abitanti.