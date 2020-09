Incendio di sterpaglie: fiamme nel deposito di materiale edile

Incendio ad Acillia-Malafede con le fiamme che hanno coinvolto un deposito di materiale edile. L'intervento di due squadre dei vigili del fuoco (13A e 28A) ed un'autobotte (AB13) alle 15:00 di lunedì 14 settembre in via Francesco Menzio per un vasto incendio di sterpaglie che ha coinvolto parzialmente il deposito di materiale edile adiacente gli sterpi incediati.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto anche 5 moduli della protezione Civile a supporto del personale dei vigili del fuoco.