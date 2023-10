Incendio a Malafede, bruciati resti di potature e materiale di risulta

Ci sono volute sette squadre dei vigili del fuoco per spegnere un incendio a Malafede, in via Valle di Perna. Dalle ore 22.30 circa di ieri, infatti, fiamme e fumo hanno invaso l'area. Conseguenze di un rogo probabilmente doloso.

Qualcuno, infatti, avrebbe incendiato resti di potature e vario materiale di risulta. La grande quantità di materiale bruciato ha sviluppato fumo intenso e costante che attraverso opera di smassamento e getti d'acqua è stato attenuato. Sul posto, da ieri e anche oggi al lavoro per la bonifica dell'area, le squadre APS 11A, 4A, 32A e le ABP 7, ABP 32, AB12, ABP 11 dei pompieri di Roma. Al momento la situazione è sotto controllo, non risultano feriti.