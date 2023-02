Paura a Magliana, in fiamme appartamento al sesto piano. Evacuato il palazzo

Paura a Magliana dove nel pomeriggio di oggi un incendio ha completamente distrutto un appartamento che si trova al sesto piano di un palazzo di via dell'Impruneta. Le fiamme alle 14.30, con i vigili del fuoco arrivati dopo la chiamata. Non risultano al momento feriti o intossicati.

Cinque le squadre dei vigili del fuoco, impegnate per domare il rogo e per evacuare, in via precauzionale, il palazzo. Presenti anche la polizia di Stato e il 118.

La causa dell'incendio è ancora sconosciuta e sarà oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Tanti i curiosi riversatisi in strada, con l'intero quartiere bloccato per i soccorsi.