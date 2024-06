Incendio a Magliana, fumo nero visibile in diverse zone di Roma

Maxi incendio a Roma, nella zona del viadotto della Magliana. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 13 circa di oggi, giovedì 20 giugno. A bruciare una vasta area di sterpaglie nella zona di via Asciano, che costeggia la zona del Tevere. Una enorme nube nera via è levata in cielo, visibile da diverse zone di Roma.

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, con diversi gruppi, e la polizia locale- Gli agenti dell'XI Ggruppo Marconi e del IX gruppo Eur hanno interdetto la circolazione dei veicoli sul viadotto della Magliana, al momento chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni.

L'incendio alla Magliana

Le fiamme, che sarebbero partite nei pressi di un insediamento abusivo hanno coinvolto anche rifiuti e plastica. I soccorritori hanno attivato anche il supporto aereo per domare le fiamme dall'alto.

A lavorare incessantemente sono 8 associazioni di volontari, due botti del servizio giardini di Roma Capitale, e le squadre 7a e 11a dei vigili del fuoco. Nella zona di via Asciano presenti anche due ambulanze del 118 in caso di bisogno e la polizia di Stato.

Seguono aggiornamenti