Incendio viadotto della Magliana, chiusa Roma-Fiumicino: bruciano sterpaglie

Bruciano sterpaglie sotto il viadotto della Magliana, il fumo invade la Roma-Fiumicino e così la polizia locale di Roma Capitale ha dovuto chiudere la strada per permettere ai soccorsi di spegnere il maxi rogo.

Pomeriggio di fuoco nella zona di via Isacco Newton dove, dalle 16 dell'8 settembre, un incendio di sterpaglie è divampato a all'altezza del viadotto della Magliana.

A causa del forte fumo, su disposizione dei vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio con i volontari del gruppo The Angels della protezione civile, è stata chiusa dagli agenti dell'XI Gruppo Marconi, l'autostrada Roma-Fiumicino all'altezza di via Isacco Newton in direzione Fiumicino. Il traffico viene deviato su via Isacco Newton in direzione Monteverde.