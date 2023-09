Rifiuti in fiamme su lungotevere, densa colonna di fumo nero in cielo

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì sul lungotevere Dante, all’altezza del civico 366, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche da diversi chilometri di distanza.

A prendere fuori un canneto e rifiuti di vario genere, materiali che nella combustione hanno provocato il fumo acre. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che con l’ausilio di tre autobotti hanno contenuto il fronte ed evitato che l'incendio si propagasse.

“Questo pomeriggio insieme alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e all’arma dei carabinieri stiamo seguendo le operazioni di spegnimento dell’incendio in corso su lungotevere Dante - ha detto il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri - L’intervento tempestivo del coordinamento delle forze di sicurezza ha permesso che il fuoco venisse contenuto e prontamente affrontato. In queste ore saranno verificate le condizioni di salute delle persone che si trovavano nelle vicinanze. Non ci sono vittime e feriti. I danni sono stati limitati a porzioni delle strutture sportive presenti in questo quadrante della città. Appena concluse le operazioni di spegnimento partirà la verifica del percorso di bonifica dell’area interessata dall’incendio”.