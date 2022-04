Incendio in un magazzino, le fiamme minacciano un palazzo: una persona intossicata

Fiamme nella notte nella zona di Anagnina dove, a causa di un corto circuito, un rogo è scoppiato in un magazzino di un panificio in via Gasperina 226. Sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico del 118.

Secondo quanto emerso, l'incendio avrebbe minacciato il palazzo sovrastante con i fumi che hanno invaso parte dell'edificio. Un inquilino al primo piano, un uomo, è rimasto intossicato e portato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Sono stati interdetti i locali della panetteria e del garage condominiale, in attesa della bonifica dei vigili del fuoco che verrà effettuata oggi.