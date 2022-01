Incendio sul lungotevere, Smart avvolta dalle fiamme: danni a 4 auto parcheggiate

Paura sul lungotevere dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 gennaio una Smart è stata distrutta da un incendio, con le fiamme che hanno danneggiato anche quattro auto parcheggiate. È quanto successo intorno alle 14 sul lungotevere de' Cenci, all'altezza di ponte Garibaldi.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale per garantire la sicurezza al transito ai veicoli e alle persone che erano lì. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito.