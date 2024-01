Corto circuito provoca incendio in camera da letto, intossicata una donna di 91 anni

Un corto circuito e poi l'incendio. Intossicata la proprietaria di casa è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Le fiamme sono divampate questa mattina in un appartamento in zona Laurentino-Fonte Ostiense.

L'allarme è scattato intorno alle 10:00 quando al civico 29 di via Paolo Buzzi è stato segnalato del fumo proveniente da una finestra al decimo piano di un palazzo di 14 piani. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. All'interno dell'abitazione l'anziana proprietaria tratta in salvo e soccorsa dal personale del 118 a causa del fumo inalato.

I carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Roma Cecchignola sul posto hanno accertato che, a causa probabilmente di un cortocircuito, si è propagato l'incendio dall'interno della camera da letto dell'appartamento al decimo piano dell'edificio al cui interno vi era la donna di 91 anni, vedova, che è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio, in codice rosso, non in pericolo di vita, per intossicazione da fumo.

In corso verifiche per stabilire agibilità dell'edificio. Non è stato necessario evacuare altre persone dall'interno dello stabile.

La tragedia di Prati

L'incendio segue di pochi giorni un altro rogo che si è tramutato però in tragedia. A perdere la vita lo scorso 28 gennaio fu Maria Pirozzi, 75 anni, rimasta intrappolata nhell'appartamento di via Ildebrando Goiran nel quartiere Prati-Della Vittoria e trovata priva da vita dai soccorritori.