Incendio sulla Laurentina, distrutto capannone che ricicla carta

Un incendio partito dalle sterpaglie che ha poi coinvolto un'attività industriale che si occupa di commercio all'ingrosso di carta da macero e altri materiali da recupero quali cartone, plastica, legno, vetro e metallo.

Nel lunedì di fuoco che ha circondato Roma e buona parte della sua provincia, a fare i conti dei danni sono i proprietari della Maceri Sud srl, dove un incendio ha distrutto uno dei capannoni nel comune di Ardea.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 15:30 di ieri pomeriggio, con diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute al chilometro 27,400 della via Laurentina per incendio di un'attività industriale.

Le fiamme partite dalle sterpaglie limitrofe, con il vento si sono propagate all'interno della struttura che opera nel settore recupero e riciclaggio di carta. Per tutta la notte le squadre dei pompieri con l'aiuto dei gos (gruppi operazioni speciali movimento terra) hanno lavorato per le operazioni di bonifica e messa in sicureza della struttura. Spente le fiamme è stata dichiarata inagibile.

Sul posto per accertare l'accaduto ed eseguire gli accertamenti i carabinieri della stazione di Ardea.