Incendio a Corviale, fiamme in un palazzo popolare: un uomo è grave

Paura nella notte a Corviale, per un incendio in un palazzo di edilizia popolare di largo Emilio Quadrelli. A causa di un corto circuito, un rogo è scoppiato in un appartamento al sesto piano. Le fiamme, scoppiate alle tre e mezza di martedì sette marzo, hanno coinvolto la stanza da letto, un'altra camera e il corridoio, distruggendo anche l'impianto di condizionamento dell'aria.

La casa, di circa 60 metri quadri, è stata danneggiata gravemente. Inagibili anche altri due appartamento. Un uomo di 49 anni che vive lì, è stato soccorso dai poliziotti intervenuti e portato all'ospedale San Giovanni in codice rosso dal 118, per intossicamento da fumo. Non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia di Stato, Acea, il 118, la polizia locale i vigili del fuoco con sei squadre e il carro teli, che hanno lavorato fino alle 5:30 del mattino per spegnere il rogo e bonificare l'area.