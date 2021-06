Fiamme in un capannone, bruciano auto gpl e materiali in plastica

Incendio e fumo nero in provincia di Roma, a Lanuvio, dove nel pomeriggio di domenica i volontari della Protezione Civile sono dovuti intervenire in via delle Selve per un incendio che ha interessato un capanno che conteneva materiali per l'agricoltura. A prendere fuoco e a causare una lunga scia di fumo visibile fino a Genzano anche un'auto a gpl e altri materiali in plastica presenti sul posto.

La locale Protezione Civile era stata allertata dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Lanuvio Mario Di Pietro. I volontari di Lanuvio,guidati dal coordinatore Marco Baccarini, hanno assistito i vigili del Fuoco di Velletri con l'autobotte e il fuoristrada con modulo antincendio. Il pronto intervento, durato un'ora e mezzo, ha evitato che prendesse fuoco il bombolone di GPL che alimenta l’abitazione privata. Ora la situazione è tornata alla normalità.