Caldaia in fiamme: intossicati marito e moglie

Incendio in appartamento sul litorale laziale. A innescare le fiamme la caldaia che si trovava sul balcone con il fumo che ha poi invaso l'abitazione dove si trovavano marito e moglie, rimasti lievemente intossicati. Il rogo nella mattinata di venerdì a Ladispoli.

Numerose le richieste d'intervento al 112 per un incendio in una casa di via delle Camelie. Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno spento le fiamme divampate dalla caldaia, che hanno coinvolto gli infissi in legno della finestra della camera da letto dell'appartamento. Estinto il rogo prima che potesse propagarsi al resto dell'immobile, i caschi rossi hanno tratto in salvo marito e moglie - lui 83 anni, lei 76 - per poi affidarli alle cure del personale del 118.

Spente le fiamme dai pompieri, i due coniugi sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118 al poliambulatorio Pit di Ladispoli dove sono stati medicati e dimessi. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione di Ladispoli.