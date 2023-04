Corto circuito provoca incendio: villino distrutto dalle fiamme

Un corto circuito elettrico. Queste le possibili cause di un incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì in una villa a Ladispoli, sul litorale laziale. Siamo in via Cesare Battisti, qui, allertati dal 112 sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Ladispoli. Le fiamme hanno preso forza rapidamente avvolgendo l'abitazione nel volgere di pochi minuti. All'interno della stessa un 45enne, uscito autonomamente dall'immobile.

Incendio a Fregene

Sempre nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile un altro incendio è divampato a Fregene, nel comune di Fiumicino. L'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri in via Ceriale. A bruciare anche in questo caso è stato un villino. L'incendio è divampato da un sottoscala con il fumo che ha reso da subito complicate le operazioni di spegnimento. All'interno dell'abitazione un uomo, messo in sicurezza e poi medicato sul posto dal personale del 118 per una lieve intossicazione. Sul posto assieme ai caschi rossi i carabinieri della locale stazione che indagano sulle cause dell'incendio.