Corto circuito causa incendio in un garage condominiale, distrutte auto e moto. Evacuati i residenti

Paura a Roma Nord dove stanotte è divampato un incendio in un garage condominiale richiedendo l'evacuazione degli abitanti della palazzina dove si sono sviluppate le fiamme. Quattro le famiglie allontanate dall'immobile di Labaro, due i carabinieri rimasti lievemente intossicati e costretti alle cure mediche.

Nel dettaglio la richiesta d'intervento al 112 è arrivata intorno alle 23:00 di mercoledì 13 ottobre da via Rupra per un incendio in un garage condominiale. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione Roma Prima Porta che hanno evacuato le persone presenti nei quattro appartamenti dove è divampato il rogo.

Domate le fiamme dai pompieri, secondo i primi accertamenti l'incedio sarebbe stato causato da un corto ad un circuito elettrico. Ad avere la peggio un'auto (una Smart) ed una moto Kawasaki distrutte dall'incendio. Danneggiata anche una seconda vettura, una Suzuki. Dichiarati agibili i 4 appartamenti evacuati i residenti hanno dovuto attendere il ripristino di corrente elettrica e gas nelle rispettive abitazioni.

Lievemente intossicati due dei carabinieri impegnati nelle operazioni di evacuazione, medicati poi all'ospedale Sant'Andrea.