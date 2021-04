Incendio a Labaro, auto distrutte dalle fiamme: indaga la polizia

Le cause sono tutt'ora imprecisate ma il Commissariato Flaminio sta indagando per ricostruire cosa possa essere accaduto

Incendio nella notte nella zona del quartiere Labaro dove, in piazza Arcisate, tre auto parcheggiata a spina sono state distrutte dalle fiamme. E' quanto accaduto intorno all'una e mezza della notte tra il 20 ed il 21 aprile. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Flaminio che stanno indagando per ricostruire cosa possa essere accaduto. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.