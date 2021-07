Incendio a La Rustica, fiamme vicino la ferrovia: bruciano sterpaglie in via di Salone

/ Via di Salone

Roma est brucia ancora. Nel pomeriggio di venerdì 23 luglio, il vento ha alimentato le lingue di fuoco di un incendio che ha visto impegnati i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile di Roma, in via di Salone, all'altezza della stazione di La Rustica.

A lavorare per avere la meglio sulle fiamme la botte del servizio giardini del posto di comando avanzato della protezione civile di Roma Capitale, con sei sequadre di volontari con tanto di pickup e cinque mezzi dei vigili del fuoco. I soccorritori, dopo tre ore di lavoro, hanno domato l'incendio e dalle 17:40 circa hanno iniziato le manovre di spegnimento.

Un nuovo incendio a Roma est

Quello di La Rustica è il secondo incendio in due giorni. Ieri, a circa 7 chilometri di distanza, le fiamme hanno messo sotto scatto un intero quadrante, quello tra Ponte di Nona e Colle degli Abeti. In quel caso i residenti, con il fumo nero e le lingue di fuoco che lambivano le loro abitazioni, hanno dovuto utilizzare secchi e tubi delle loro abitazioni per allontanare le fiamme.