Incendio al Laurentino, fiamme nella sede dell'Ispra: evacuato il palazzo di 7 piani

Paura oggi, 20 marzo, quando alle 13 è scoppiato un incendio all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La sala operativa del Comando di Roma dei vigili fuoco ha inviato in via Dino Campana e via Salvatore Quasimodo diverse squadre dei vigili del fuoco.

Intervenuti sul posto, i soccorritori hanno provveduto a far evacuare la struttura dell'Ispra di 7 piani. L'incendio inizialmente partito dal piano sesto si è poi sviluppato fino al settimo livello. "Attualmente la situazione è sotto controllo", spiegano i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme mentre si sta provvedendo allo smassamento e alla messa in sicurezza della struttura. Poi si verificheranno eventuali danni strutturali. Nessuno è rimasto ferito.