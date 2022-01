Un corto circuito, poi l'incendio: palazzina inagibile. Senza casa tre famiglie

Una palazzina inagibile e tre famiglie al momento senza casa, costrette a chiedere ospitalità ad amici e parenti. E' il bilancio di un incendio che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 gennaio, ha interessato una palazzina di tre piani in via valle del Bosco.

Siamo nella zona di Isola Farnese, XV municipio, a Roma nord. Qui, al civico 41 intorno alle 18, un corto circuito avrebbe originato le fiamme che in poco tempo hanno avvolto l'intero edificio. Per puro caso i tre nuclei familiari in quel momento non si trovavano all'interno dell'edificio. A spegnere le fiamme, in poco più di un'ora, i vigili del fuoco.

Sul posto i carabinieri della compagnia Roma Cassia che si occupano delle indagini. L'ipotesi al momento principale è quella di un incendio partito dal corto circuito di un impianto elettrico. La palazzina è stata dichiara inagibile e per i tre nuclei familiari residenti negli appartamenti si è resa necessaria l'ospitalità da parte di amici e parenti.