Incendio a Torresina: prende fuoco l'insegna luminosa di Euronics

Incendio a Torresina. A prendere fuoco l'insegna di Euronics Nova. Le fiamme, ben visibili anche dal grande raccordo anulare, sono divampate intorno alle 22:30 richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

In particolare l'incendio è divampato lunedì sera quando due delle lettere della grande insegna luminosa della catena internazione che si occupa della vendita di elettrodomestici ed apparecchi elettronici hanno preso fuoco. Richiesto l'ausilio degli agenti delle volanti della questura di Roma i pompieri hanno quindi estinto le fiamme intorno alle 22:30.

L'incendio, divampato per cause accidentali, non ha interessato l'esercizio commerciale ma la sola insegna luminosa. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.