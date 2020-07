Cronaca Infernetto / Via Giulio Bertoni

Incendio all'Infernetto, bruciano 8 auto e sterpaglie sulla Colombo

Le fiamme sono scoppiate per cause ancora da determinare tra via Giulio Bertoni e via Cristoforo Colombo. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri