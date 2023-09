Ristorante in fiamme, paura a Roma sud. Nessun ferito

Un incendio è scoppiato intorno alle 19 di venerdì 15 settembre all'Infernetto, X municipio. A restare coinvolto nel rogo è stato un ristorante di via Erik Satie, molto vicino a villette e condomini. Panico tra gli abitanti e per chi si trovava nella struttura al momento in cui le fiamme si sono propagate, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Ostia e personale del 118.

(video di Francesca Spaziante)

Incendio all'Infernetto

Il rogo di via Satie, secondo quanto possibile ricostruire, è stato causato da un cortocircuito dell'impianto elettrico, presumibilmente dalla zona della cucina. Le fiamme in pochi minuti si sono propagate al tetto, interessando l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del ristorante. Nonostante la vicinanza di altri edifici, ad essere danneggiato è stato solo il locale.

Paura tra i residenti

Molti i cittadini che hanno assistito alla scena, impegnati in quei momenti a tornare a casa dal lavoro, uscire per la serata fuori o per fare la spesa nel vicino supermercato. La colonna di fumo sprigionata dalle fiamme era visibile anche a molti metri di distanza dal luogo interessato.