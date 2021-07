Incendio in via di Salone: in fiamme rifiuti abbandonati, fumo nero in zona

Milani chiede "riforme legislative e contrattuali, volte a riconoscere come attività di Ordine Pubblico i particolari servizi che sempre più spesso i caschi bianchi si trovano a prestare, in occasione di sgomberi e presidi nei campi nomadi d'Italia".

Incendio di vaste proporzioni nella zona est di Roma. A bruciare un cumulo di rifiuti in via di Salone, con le fiamme che hanno raggiunto, grazie all'azione del vento, le sterpaglie allargando l'area dell'incendio stesso fino a lambire la locale stazione ferroviaria. A darne notizia è il segretario romano del Sulpl (sindacato Unitario lavoratori polizia locale), Marco Milani.