Incendio in un appartamento, palazzo evacuato. Il fuoco da una sigaretta fumata a letto

Domenica mattina di paura in Prati dove un incendio ha interessato un appartamento di via Francesco Caracciolo. Le fiamme poco prima delle 8 al quinto piano di un condominio. Il fumo, in pochi minuti, ha invaso lo stabile e per precauzione i carabinieri, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno evacuato il palazzo.

Spento l'incendio, secondo quanto si apprende scaturito da una sigaretta che il proprietario fumava a letto, gli abitanti sono tornati nelle proprie abitazioni. Nessuno è rimasto ferito e i danni hanno riguardato solo parte dell'appartamento coinvolto.