Incendio nel magazzino di un albergo

Incendio nella mattinata di oggi, 28 novembre, in via Saverio Mercadante. Intorno alle 8:30 la squadra 1 A dei vigili del fuoco di via Genova è intervenuta nel magazzino di un hotel con al seguito il carro autoprotettori e il funzionario di guardia per sedare un incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta, i soccorritori hanno domato sul nascere il rogo evitando alle fiamme di propagarsi all'interno del locale, grande circa 60 metriquadri al piano meno due e utilizzato come deposito di generi alimentari.