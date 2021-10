Paura in hotel al Fleming, principio di incendio: salvato un ospite

Paura al Fleming per un principio di incendio divampato in una stanza al primo piano di un hotel in piazza Monteleone da Spoleto a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno salvato la persona all'interno della stanza, affidandola ai sanitari. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere piccoli focolai. L'ospite è stato affidato portato in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni.