Paura da H&M per un incendio, evacuato il negozio: clienti e personale illesi

Fumo, qualche scintilla di fuoco, tanta paura e fortunatamente nessun ferito. Serata movimentata nel negozio di H&M all’incrocio fra via Tomacelli e via del Corso quella di lunedì 21 novembre. Intorno alle 19 circa è infatti scattato l'allarme incendio.

Le fiamme sarebbero divampate all'improvviso in un locale magazzino e le persone che si trovavano nel palazzo sono state invitate a uscire nel più breve tempo possibile. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i locali nel giro di qualche minuto. Non sono chiare le cause dell'incendio. Sul posto anche alcune pattuglie della polizia con il commissariato Trevi-Campo Marzio e il reparto volanti.