Incendio a Guidonia, capannone industriale in fiamme e nube nera in cielo

Un incendio è scoppiato un capannone industriale di via Lago dei Tartari, nella zona industriale di Guidonia. Le fiamme sono iniziate questa mattina e poi hanno preso vigore nel pomeriggio, per cause da appurare.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana di Tivoli e due squadre della protezione civile. Una nube nera, alta, è visibile da Roma e provincia. Al momento non risulterebbero feriti. A brucia è stata una vecchia fabbrica di barche dismessa da oltre 10 anni.