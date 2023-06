Incendio a Grottarossa: appartamento avvolto dalle fiamme. La proprietaria di casa è grave

Paura a Grottarossa, nella zona nord della città, per un incendio che ha avvolto un appartamento in via Concerviano. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 21. A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto la polizia di Stato, il 118 e i vigili del fuoco con il carro autoprotettori.

Nell'appartamento al primo piano, dove è scoppiato l'incendio, durante le operazioni di spegnimento è stata tratta in salvo una donna di 70 anni che è stata affidata al personale del 118 e successivamente trasportata presso l’ospedale San Pietro in codice rosso. Interdetta l'abitazione in cui è scoppiato l'incendio e quella sovrastante.