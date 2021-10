Incendio a Gianicolense, bruciano sterpaglie: le fiamme minacciano distributore di benzina

Le fiamme sono scoppiate per cause da appurare intorno alle 8:30. Sul posto i vigili del fuoco

Mattinata di incendi a Roma. Dopo il rogo di Ostia, a bruciare un cumulo di sterpaglie in zona Gianicolense. Le fiamme, stando a quanto si è appreso, sono scoppiate intorno alle 8:30 all'altezza dell'incrocio tra via Quintino Majorana e la Circovallazione Gianicolense, sotto al Ponte Bianco.

Diversi curiosi si sono fermati appena notata la colonna di fumo, chiamando così il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto i vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro per limitare le lingue di fuoco che minacciavano un distriburo di benzina che affaccia su piazzale Dunant. A bruciare sterpagli e rifiuti. Da appurare le cause del rogo.