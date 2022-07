Sabato di fuoco a Genzano. Fiamme e fumo lambiscono case e palazzine

Quindici squadre dei vigili del fuoco, due elicotteri, agenti della polizia locale di Genzano, della polizia di Stato di Genzano, i carabinieri. Decine di squadre dei volontari della protezione civile provenienti da tutta la zona. E' il vasto dispiegamento di forze reso necessario nel pomeriggio di ieri, sabato 2 luglio, per spegnere un incendio scoppiato a Genzano, in via Montegiove Nuovo e propagatosi per ore su tutta la zona.

Un sabato di fuoco iniziato poco dopo le 14 e conclusosi solo alle 21, con il personale stremato per il lavoro intenso per domare le fiamme, arrivate a lambire case e palazzine. Sin da subito infatti l'obiettivo di chi è intervenuto è stato circoscrivere l'incendio e impedire che raggiungesse le abitazioni civili. Per precauzione molti abitanti sono stati fatti allontanare e assistiti dal personale preposto. Dal comune di Genzano sono partiti avvisi per tenere le finestre chiuse, sebbene a bruciare siano state perlopiù sterpaglie.

I volontari della protezione hanno messo in salvo anche gli animali in pericolo per le fiamme e per il fumo. Come detto due gli elicotteri operativi: quasi subito è intervenuto quello dei vigili del fuoco, coadiuvato poi da quello della protezione civile regionale. Una spola apparsa agli abitanti dei Castelli infinita quella tra il lago di Nemi e il punto dell'incendio. Interventi fondamentali per domare le fiamme.

Alle 21.15 il rogo è stato dichiarato spento, con tutti i focolai messi sotto controllo. Non risultano ripercussioni sulle persone, mentre da una primissima stima sarebbero ingenti i danni a terreni, agricoltura e alberi. Da quantificare ancora in particolare quanto accaduto sui terreni privati, ancora oggetto di stime. Distrutte o danneggiate anche molte automobili, finite coinvolte dalle fiamme.

Altri incendi

Intenso il lavoro dei vigili del fuoco anche su altri roghi sviluppati in provincia. Il più impegnativo quello nella zona di via Casal Bianco a Guidonia, dove per ore protezione civile e vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme.