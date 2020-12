Santo Stefano di fuoco: incendio in un appartamento alla Garbatella, 8 intossicati

Santo Stefano di fuoco alla Garbatella. A vivere dei momenti di paura gli abitanti di una palazzina dove poco dopo le 5:30 del 26 dicembre è scoppiato un incendio. Otto le persone rimaste intossicate.

L’allarme è scattato intorno alle 5:30 del 26 dicembre per un incendio in appartamento al civico 13 di via di Sant’Adautto. A prendere fuoco un’abitazione al primo piano di un palazzo di quattro livelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 7A e 11A, carro autoprotettori, il capo turno provinciale ed il funzionario di guardia.

Otto le persone affidate alle cure del 118 e trasportate in ospedale per aver inalato il fumo dell'incendio. Parzialmente distrutto l’appartamento dove l’incendio è divampato, dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Da accertare le cause.