Incendio alla Garbatella: ristorante in fiamme sulla via Ostiense

Incendio nella notte in un ristorante alla Garbatella. La chiamata ai soccorsi intorno alle 4:00 dalla via Ostiense. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

In particolare l'incendio è divampato al ristorante I Malavoglia. Arrivate al civico 137 della via Ostiense le otto squadre dei pompieri, con tre autobotti delle sedi di Ostiense, La Rustica e Tuscolano II, hanno provveduto a spegnere il rogo per evitare che si potesse propagare. Al fine di consentire l'interevento dei socccoritori è stato necessario chiudere al transito veicolare la zona dove è divampato l'incendio.

Un vasto rogo con le operazioni di spegnimento proseguite sino al mattino. Sul caso indagano gli agenti di Polizia. Restano da accertare le cause.