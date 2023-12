Roma, incendio al Quartaccio: 12 auto a fuoco nei garage condominiali. Sgomberato un palazzo

Serata di paura al Quartaccio dove dodici auto sono andate a fuoco nei garage condominiali di una palazzina popolare di via Flaubert, all'altezza dell'incrocio con via Andersen. L'allarme è scattato poco prima delle 19 con la richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Immediato l'intervento di 2 squadre, con il carro auto protettori e il carro teli.

Attimi concitati, con due uomini soccorsi e messi in salvo. Il primo è stato medicato sul posto, il secondo - intossicato - è stato invece trasportato al Gemelli. Per precauzione è stato sgomberato il palazzo di tre piani sopra ai garage andati a fuoco.



Dai primi accertamenti il rogo sarebbe partito da rifiuti accumulati in un garage vuoto. Sul posto anche i carabinieri della stazione Ottavia che indagano sull'accaduto.