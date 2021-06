Paura sul Raccordo: camion a fuoco nella galleria Volusia

Serata di paura sul raccordo quella di venerdì sera. Poco dopo le 23 un mezzo pesante ha preso fuoco all'interno della galleria Volusia, nei pressi dell'uscita Cassia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas per le operazioni di spegnimento e la gestione della viabilità.

Attimi di paura per gli automobilisti in transito nel tratto di strada in quel momento, bloccati nell'ingresso in galleria dall'avviso di un incendio. "Ero nel tratto interessato dall'incendio alle 23.15", racconta a RomaToday Martina Procaccini giornalista di Dimensione Suono Roma, "quando abbiamo udito distintamente quattro esplosioni. Il fumo usciva dalla galleria e ci sono stati attimi di panico".

Chiuso il tunnel, gli automobilisti sono infatti rimasti bloccati nel tratto interessato per quasi 2 ore. "C'è stata grossa confusione", racconta ancora Martina Procaccini, "con molti di noi che chiamavano e un rimpallo di responsabilità tra il numero unico per le emergenze e il 1518. Alla fine per allontanarci c'è stato una sorta di fai da te, con manovre di inversione di marcia per nulla facili, condotti tra il fumo che usciva e il rumore degli pneumatici del camion che esplodevano".

A risolvere la situazione il supporto del personale Anas e della stradale che ha scortato contromano gli automobilisti bloccati dalla galleria fino all'imbocco della Cassia bis.

Anas informa che "alle 6:50 di questa mattina la circolazione è stata ripristinata. Durante la notte i tecnici Anas hanno inoltre eseguito le verifiche tecniche sulle strutture e sugli impianti tecnologici coinvolti nell’incendio al fine di consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile. Nei prossimi giorni saranno necessari interventi di ripristino, al momento in fase di valutazione".