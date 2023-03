Finestrini delle auto rotti e una vettura in fiamme: tre giorni da Bronx in via di Porta San Lorenzo

Cinque auto danneggiate, una distrutta e un'altra danneggiata da un incendio. Scene da Bronx a ridosso della stazione Termini dove negli ultimi tre giorni diversi proprietari di automobili hanno dovuto mettere mano al portafoglio. A salire alla ribalta delle cronache via di Porta San Lorenzo, strada che collega il quartiere universitario del II municipio al primo scalo ferroviario romano. Proprio qui, per due mattine consecutive, lo stesso malvivente ha distrutto i finestrini di cinque auto per poi svaligiarle di quanto contenuto all'interno. Fermato per due volte in flagranza di reato, il ladro, un senza dimora indiano di 38 anni è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Furti messi a segno sabato 18 e domenica 19. Lunedì 20 un terzo intervento delle forze dell'ordine, sempre all'altezza dell'incrocio fra via di Porta Tiburtina, il tunnel di via di Santa Bibiana e via di Porta San Lorenzo, dove è stato appiccato un incendio a una vettura con le fiamme che hanno danneggiato anche la macchina in sosta vicina. Tre episodi ravvicinati, con negozianti e residenti che non sembrano avere dubbi: "E' un matto che da settimane li spacca macchine e dà fuoco a tutto, la polizia lo arresta praticamente tutti i giorni e lo rilasciano subito dopo, questo balletto va avanti da settimane. Siamo tutti disperati".

Furti sulle auto a Porta San Lorenzo

Delle ipotesi, che trovano in parte conferma da fonti investigative consultate dal nostro giornale sicuramente per quanto riguarda i furti sulle auto lasciate sopratutto dai pendolari che parcheggiano le loro vetture vicino alla stazione Termini per poi riprenderle una volta rientrati dalle loro uscite fuori città. Ma andiamo per ordine: il primo intervento degli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia c'è stato intorno alle 10:00 di sabato 18 marzo per una serie di auto con i finestrini danneggiati sulla strada. Una volta sul posto i poliziotti degli uffici di via Tiburtina hanno trovato riscontro nella richiesta d'intervento. In particolare gli agenti hanno trovato il ladro - già conosciuto per precedenti specifici e reati contro il patrimonio - mentre frugava all'interno di una macchina aperta dopo aver distrutto il deflettore anteriore lato guida.

Finestrini rotti e auto danneggiate

Fermato in flagranza di reato il ladro è stato trovato con un libretto di circolazione - rubato poco prima ad un'altra macchina appena danneggiata - e altri oggetti trafugati da dentro gli abitacoli. Tre le macchine a cui l'uomo aveva infranto i deflettori. Informata l'autorità giudiziaria il 38enne è stato denunciato per furto aggravato e rimesso in libertà.

Ventiquattro ore dopo, poco dopo le 9:00 di domenica 19 marzo, ancora una richiesta d'intervento al 112 e sempre per danni e furti sulle auto in sosta in via di Porta San Lorenzo. Una volta sul posto i poliziotti si sono ritrovati davanti alla stessa scena di 24 ore prima: due finestrini infranti ed il ladro - sempre lo stesso 38enne - a frugare nella macchina adocchiata. Poi lo stesso copione, con il senza dimora indiano denunciato due volte nel volgere di poche ore per lo stesso reato.

Auto in fiamme in via di Porta San Lorenzo

A distanza di tre giorni, nella tarda mattinata di lunedì 20 marzo, ancora una richiesta d'intervento, sempre da via di Porta San Lorenzo. In questo caso però oltre alle forze dell'ordine sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Motivo? Un'auto data alle fiamme, con la colonna di fumo nero ben visibile da chilometri di distanza. Tre giorni da Bronx, come detto, ma nel caso del rogo l'ipotesi è che possa essere stata una seconda mano, rispetto a quella dei danneggiamenti alle vetture. Su quest'ultimo caso accertamenti in corso da parte della polizia locale di Roma Capitale.